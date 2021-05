Aleksandar Mandic, um dos pioneiros da internet no Brasil, morre aos 66 anos

247- Aleksander Mandic sempre esteve à frente do seu tempo. Antes mesmo da chegada da internet comercial no Brasil, em 1990, o empresário, filho de mãe biolorussa e pai sérvio fundou a Mandic BBS (bulletin board system), o serviço acabou sendo transformado em um provedor de acesso, que permitia inicialmente a conexão via telefone. Posteriormente, a empresa se transformou em Mandic Internet, uma das empresas pioneiras no uso comercial da nova tecnologia.

Mais tarde, em 2000, Mandic foi sócio-fundador e vice-presidente de um dos maiores provedores de internet do Brasil, o IG (Internet Group). As informações são do site O Globo .

