Aliados dizem que Jorge Oliveira será o nome indicado por Bolsonaro para o STF

Interlocutores do Palácio afirmam que Bolsonaro fala abertamente que o nome que será indicado para a vaga do Supremo será Jorge Oliveira, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro afirmam que ele já escolheu o nome que será indicado para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal: Jorge Oliveira, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

De acordo com a colunista do jornal O Globo, Bela Megale, interlocutores do Palácio relataram que Bolsonaro tem falado abertamente que Oliveira ocupará a cadeira, que ficará vaga com a aposentadoria de Celso de Mello. Segundo ele, precisa de “alguém de sua extrema confiança”.

"Quando Oliveira leva documentos para o presidente, Bolsonaro costuma perguntar: “Posso assinar sem ler?”. Quase sempre Oliveira sinaliza que sim e o presidente assim o faz. Os dois se conhecem há mais de 20 anos. O pai de Jorge Oliveira, morto em 2018, foi chefe de gabinete de Bolsonaro por quase duas décadas", destaca a jornalista.

Bolsonaro já disse que fará a nomeação em novembro e que “vai arrumar as coisas devagar aqui”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.