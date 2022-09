Aliados dizem que presidente do PL não endossa documento sobre falhas no TSE

Apoie o 247

247 - O documento distribuído pelo PL , partido de Jair Bolsonaro, na tarde desta quarta-feira, 28, com questionamentos sobre o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, não é endossado pelo presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, segundo a CNN , que alega ter ouvido “fontes ligadas ao partido”.

De acordo com a CNN, interlocutores de Valdemar disseram que o documento reflete a visão do consultor contratado pelo partido para acompanhar o processo eleitoral e que o documento é um sumário executivo de um parecer de 130 páginas que foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 19 deste mês com sugestões para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral.

Porém, o documento tem o timbre do PL e foi distribuído pelo vice-presidente nacional do partido, deputado Capitão Augusto.

Com críticas ao processo eleitoral, ele é visto na campanha bolsonarista como “o plano B” do presidente, caso seja derrotado pelo ex-presidente Lula (PT) no domingo, 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições.

