Allan dos Santos cria nova conta no Instagram após bloqueio do STF e volta a atacar Alexandre de Moraes

Ministro do STF havia determinado o bloqueio das contas do bloqueio em outubro, assim como sua prisão preventiva edit

Apoie o 247

ICL

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos criou uma nova conta no Instagram após ter tido suas redes sociais bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em outubro do ano passado. Ele é investigado em dois inquéritos no STF que apuram disseminação de fake news, ameaças a autoridades e atuação de uma milícia digital que ataca as instituições.

Na nova conta, segundo reportagem do portal G1, ele volta a fazer ataques sa Moraes, como vinha fazendo nos perfis anteriores. “Um vídeo publicado na última quarta-feira (9) mostra ele cantando uma música em que ofende o ministro Alexandre de Moraes”, denuncia a matéria.

>>> Foragido nos EUA, Allan dos Santos pede prisão de Alexandre de Moraes: "tirano"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A conta contava 64 mil seguidores nesta quinta-feira (10) e compartilhava outras publicações em que Allan dos Santos ataca o ministro do STF. Ele também fez uma publicação para defender Adrilles Jorge, comentarista demitido da TV Jovem Pan após fazer gesto apontado como uma saudação nazista.

O post mais antigo que pode ser encontrado na página é de novembro de 2021, pouco mais de um mês após Alexandre de Moraes determinar o bloqueio de todas as contas de Allan dos Santos nas redes sociais. Na ocasião, Moraes também determinou sua prisão preventiva. Allan deixou o Brasil e teria entrado nos Estados Unidos em julho de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE