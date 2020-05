Altman: Moro se vendeu para Bolsonaro e levou calote

O jornalista Breno Altman avalia a divisão do bloco Moro- Bolsonaro e constata que a saída do ex-ministro deve-se porque “Bolsonaro quis interferir na PF", mas também porque "Bolsonaro começou a sinalizar que não indicaria Moro ao STF”. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista Breno Altman, em análise à TV 247, avalia a divisão do bloco Moro-Bolsonaro e constata que a saída do ex-ministro da Justiça do governo federal deve-se porque “Bolsonaro quis interferir na PF e começou a sinalizar que não indicaria Moro ao STF”. "Moro se vendeu para Bolsonaro e levou calote", conclui.

“Claro que são dois personagens medíocres, toscos, individualistas, mas também refletem a luta das frações conservadoras”, diz ele.

Altman também reflete que a saída de Moro reforça que “Bolsonaro quer ter controle sobre todos os aparatos repressivos do Estado, faz parte da construção de um Estado policial”.

Para o analista, Moro é um problema que Bolsonaro terá que enfrentar. “Seja uma questão política ou policial, afinal, Moro poderá colocar Bolsonaro em maus lençóis”, conclui.

