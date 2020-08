Altman: propor frente com Maia, que reivindica golpe contra Dilma e defende Bolsonaro, é vergonha alheia

O jornalista Breno Altman refere-se aos posicionamentos de Rodrigo Maia, que disse “não se arrepender do impeachment de Dilma Rousseff” e também que “Bolsonaro não cometeu crimes que justifiquem seu impeachment” edit

247- O jornalista Breno Altman usou suas redes sociais nesta quarta-feira (4) para criticar setores do campo progressista que defendem alianças com a centro-direita na chamada “frente ampla”, como justifica para derrotar o bolsonarismo.

As críticas de Altman ocorrem após a participação de Rodrigo Maia no programa Roda Viva desta segunda-feira (3), em que o parlamentar disse “não se arrepender do impeachment de Dilma Rousseff” e também que “Bolsonaro não cometeu crimes que justifiquem seu impeachment” ,

“E tem setores de esquerda que propõe “frente ampla” com esse senhor, que reivindica o golpe contra Dilma e defende o mandato de Bolsonaro. Vergonha alheia!”, declarou Altman.

