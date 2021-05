Alvo de investigação da PF, Salles não entregou seu celular aos policiais

247 - Alvo da operação Akuanduba da Polícia Federal (PF), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não entregou seu aparelho celular aos investigadores. É o que informa a coluna de Bela Megale, no Globo.

Durante a operação no ministério, Salles alegou que estava sem o celular. Ele desativou o celular desde quarta-feira passada, quando a operação foi deflagrada, e substituiu seu número e aparelho.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou a apreensão do celular e de aparelhos eletrônicos de Salles. A não apreensão do aparelho deve atrapalhar as investigações sobre o papel do ministro no esquema de contrabando de madeira e perseguição de agentes de fiscalização ambiental em que estava envolvido.

