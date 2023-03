Diretor da PF, Andrei Passos afirma que 'existe um surto coletivo entre golpistas no Brasil'

"As pessoas, não sei se ainda creem estar no mundo virtual, mas não se dão conta de que estamos no mundo real", afirmou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos edit

247 - O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, afirmou nesta segunda-feira (13) que golpistas presos por conta dos atos do dia 8 de janeiro vivem um "surto coletivo". A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou pelo menos 937 pessoas por envolvimentos nas manifestações em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

"Vimos que há uma catarse, um surto coletivo. As pessoas, não sei se ainda creem estar no mundo virtual, mas não se dão conta de que estamos no mundo real", disse em palestra na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, sobre liberdade de expressão, redes sociais e democracia.

O dirigente citou a conexão criada entre pessoas com ideologia conservadora pelos algoritmos das redes sociais. "Vemos o papel de algoritmo, da inteligência artificial que vai diretamente a determinada pessoa que, sei lá, é muito religioso, o outro que é contra o casamento gay", exemplificou. "As redes sociais se multiplicaram com as mesmas características das multidões psicológicas".

