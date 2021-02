Aneel multa transmissora em R$ 3,6 milhões por apagão no Amapá

A concessionária LMTE foi multada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em R$ 3,6 milhões por conta do apagão que ocorreu no estado do Amapá em novembro de 2020 edit

247 - A concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) foi multada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em R$ 3,6 milhões por conta do apagão que ocorreu no estado do Amapá em novembro de 2020. A LMTE, em nota, afirmou que vai recorrer da medida.

A Aneel disse que a “multa representa 3,54% do valor da Receita Operacional Líquida (ROL) da concessionária”, mas o órgão não detalhou quando o auto de infração foi aplicado.

Em novembro, o sistema elétrico de 89% do Amapá entrou em colapso no primeiro blecaute na principal subestação do estado de responsabilidade da LMTE.

Confira a seguir a íntegra da nota da LMTE:

No Auto de Infração cabe recurso e a empresa irá recorrer dentro do prazo estipulado.

As causas que levaram a contingências múltiplas, paralisando dois transformadores na subestação Macapá, no dia 3 de novembro de 2020, ainda estão sendo apuradas;

Já se sabe, contudo, que um conjunto de fatores levou à perturbação do sistema de eletricidade do Amapá, entre eles falta de redundância, falta de planejamento setorial, falta de sistema especial de proteção (SEP), que deveria estar previsto no projeto original, conforme recentemente recomendado no Relatório de Análise e Perturbações (RAP) do ONS.

