Antes de exoneração, Casa Civil defendeu uso de avião da FAB por secretário

247 - Jair Bolsonaro fez uma barulho com a história do secretário ter usado uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) em viagem à Índia, mas um dia antes de ser anunciar a exoneração de José Vicente Santini, a Casa Civil havia defendido em nota a legalidade do uso.

De acordo com a nota, Santini havia viajado “a trabalho e a pedido de Bolsonaro” e que o próprio “havia autorizado o voo”.

“Todos os voos são autorizados pelo próprio presidente da República”, enfatizou a nota, segundo reportagem do jornal O Globo.

Depois a Casa Civil corrigiu, afirmando que “ a utilização das aeronaves da FAB seguem (sic) rígidos critérios, sempre observados por esta pasta”.

Enquanto outros ministros haviam usado voo comercial para se deslocar para a Índia, Santini usou um avião da FAB. Antes, Santini estava em Davos e Zurique, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial.

Santini é irmão do vereador de Campinas Tenente Santini (PSD).