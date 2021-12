Anvisa relata novas ameaças e pede proteção da PF para diretores após aprovar vacinação de crianças

Apoie o 247

Revista Fórum - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nota neste domingo (19) informando que solicitou á Procuradoria-Geral da República (PGR) proteção policial para seus diretores técnicos, que tem sofrido ameaças de negacionistas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) contrários à vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

“A Anvisa informa que, em face das ameaças de violência recebidas e intensificadas de forma crescente nas últimas 24 horas, foram expedidos neste domingo (19/12) ofícios reiterando os pedidos de proteção policial aos membros da Agência. Tais solicitações já haviam sido feitas no último mês de novembro quando a Agência recebeu as primeiras ameaças. O crescimento das ameaças faz com que novas investigações sejam necessárias para identificar os autores e apurar responsabilidades”, diz a nota.

