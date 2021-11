Ao chegar a Paris, Lula tem encontro emocionante com jovem do Benim que estudou no Brasil durante o governo dele (vídeo)

Logo depois de sua chegada a Paris, Lula teve encontrou na rua com uma mulher de Benim, na África, que estudou no Brasil por meio de parcerias do então governo do PT com países do continente africano edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou no Twitter um relato de uma mulher de Benim, na África, e que se formou em Ciência Política no Brasil. Atualmente ela faz doutorado em Paris, na França. Eles se encontraram quando Lula descia do carro logo depois de chegar a Paris, na manhã desta terça-feira (16).

"Sou do Benim e estudei no Brasil por causa de um convênio que você assinou. Muito obrigada por tudo. Me formei em Ciência Política. Aqui (em Paris) eu estou fazendo doutorado", disse ela.

"Que maravilha", afirmou o ex-presidente.

"Estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou emocionada", complementou.

Durante o seu governo, Lula fez parcerias com a África na área de educação por meio do Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-G), para permitir que estudantes do continente africano estudassem no Brasil.

