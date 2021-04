Ao lado de Bolsonaro, general Edson Pujol diz que Exército é leal à Constituição

Sputnik - Ao lado de Jair Bolsonaro, o general Edson Pujol, ainda comandante do Exército, discursou durante evento de comemoração ao Dia do Exército. O general deixará o posto de comandante do Exército Brasileiro nesta terça-feira (20).

"Na fiel observância dos preceitos constitucionais, regidos pelos princípios da ética, da probidade, da legalidade, da transparência e da imparcialidade, conectado no tempo e no espaço, e aos genuínos anseios do povo brasileiro, o Exército sempre se fará presente, moderno, dotado de meios adequados e profissionais altamente preparados, forjando capacidades militares que superem os desafios do século XXI e possam respaldar as decisões soberanas do nosso Brasil", afirmou Pujol.

A declaração ocorre três semanas depois que Jair Bolsonaro trocou os comandantes das Forças Armadas.

"O Exército manterá acesa a chama do patriotismo, do sentimento do dever, da probidade e da lealdade ao Brasil e à Constituição. Brasil acima de tudo", disse Pujol.

​​Em sua fala, Bolsonaro também ressaltou o papel constitucional do Exército e afirmou que a instituição atuará dentro da legalidade.

"A nossa democracia e a nossa liberdade não têm preço. Os deveres são constitucionais, mas nós jogamos e sempre jogaremos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Essa é a certeza e tranquilidade que nosso povo pode ter com nosso Exército brasileiro: nós estaremos dentro dessas quatro linhas", afirmou o presidente.

