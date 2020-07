Ao menos três ministros que tiveram reuniões com Bolsonaro fazem teste para Covid-19

247 - Ao menos três ministros que tiveram audiências com Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (6) realizaram exames para Covid-19 após o ex-capitão apresentar sintomas da doença. Nesta terça-feira (7), Bolsonaro confirmou estar contaminado pelo novo coronavírus.

Os ministros da Casa Civil, Braga Netto, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos fizeram o teste rápido, com resultados negativos. O ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, também realizou o exame e aguarda o resultado.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, os três ministros continuam despachando normalmente no Palácio do Planalto. Além deles, Bolsonaro também participou de reuniões com os ministros Paulo Guedes (Economia), Levi Mello (Advocacia-Geral da União) e o general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

