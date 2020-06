Ao vivo na GloboNews, Boulos sugere que deputado Bibo Nunes procure um psicanalista (vídeo)

De maneira "humilde e serena", líder do MTST, que é psicanalista por formação, recomendou ajuda médica ao deputado bolsonarista para se livrar de sua obsessão pela Venezuela; assista edit

Revista Fórum - Candidato à presidência em 2018 pelo PSOL, Guilherme Boulos viralizou nas redes sociais após participação no programa GloboNews Debate, na noite deste sábado (21).

Isso porque em um determinado momento do programa o líder do MTST recomendou um psicanalista ao deputado bolsonarista Bibo Nunes (PSL-RS), que também participava do debate.

“O deputado Bibo Nunes me surpreende, não consegue fazer uma fala sem falar da Venezuela e da esquerda. É uma coisa impressionante, é quase uma obsessão. Acho que não vamos resolver isso aqui no debate, talvez ele possa procurar um psicanalista, resolver isso no divã, porque é uma coisa que passou da política, é uma obsessão. Sugiro isso de uma maneira muito humilde e serena para que o deputado faça essa procura de ajuda para que ele consiga falar de outros temas. Ele tá falando de economia e fala de Venezuela, ele tá falando de politica ele fala de Venezuela, falando de covid e fala de esquerda. Seria interessante para ele até como parlamentar que ele buscasse essa ajuda”, disparou Boulos, que é psicanalista de formação.

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

Guilherme Boulos mandando “de maneira humilde e serena” o deputado Bibo Nunes ir procurar ajuda de um psicanalista por estar obceado pela esquerda e pela Venezuela passando por sua timeline #GNewsDebate pic.twitter.com/uyUxU8KEwN — Ricardo S (@RickSouza) June 21, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.