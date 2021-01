Aos 90 anos, morre o ex-deputado Bonifácio Andrada por Covid-19

Ele foi o político com mandatos eletivos mais longevos do país edit

247 - O ex-deputado federal Bonifácio Andrada, que passou por diversas legendas partidárias nacionais, morreu aos 90 anos nesta terça-feira, 5, diante de complicações pela Covid-19. Ele foi o político com mandatos eletivos mais longevos do país.

Andrada estava internado no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG), desde 16 de dezembro, após contrair o novo coronavírus. Ele deixou oito filhos. Andrada era filho do ex-presidente da Câmara Federal José Bonifácio Lafayette de Andrada e neto do embaixador José Bonifácio.

Andrada foi parlamentar federal por 40 anos, até 2018. Ele foi o político mais longevo do país, com quinze mandatos eletivos e 60 anos de atividade parlamentar. Ele passou por UDN, Arena, PDS, PTB, PSDB e DEM.

O ex-parlamentar era advogado, jornalista, cientista político e doutor em direito, e ocupava, atualmente, a cadeira de reitor da Universidade Presidente Antônio Carlos (Uniplac), que fundou.

O enterro está previsto para ocorrer na manhã desta quarta-feira, 6.

