Aos gritos de “Fora Bolsonaro”, Mourão sai enxotado da posse de Boric no Chile

Revista Fórum - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), foi praticamente enxotado da cerimônia de posse do presidente do Chile, Gabriel Boric, nesta sexta-feira (11). Após a cerimônia, realizada no Senado chileno, Mourão, representante do governo brasileiro na posse do esquerdista, parou em frente à sede ao congresso para conceder uma entrevista.

Porém, ele, visivelmente irritado, desistiu de falar depois que as pessoas começaram a gritar “Fora Bolsonaro” e “Marielle Presente”. Os gritos contagiaram os chilenos presentes ao local e foram puxados pelo presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, e por Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco.

