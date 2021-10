Apontado como “chefe” do tráfico de cocaína em aviões da FAB é preso pela PF

Chico Bomba seria, segundo investigações, o "patrocinador" das remessas de entorpecentes para Europa em aviões militares, como no episódio de 39 kg de pasta base de cocaína na aeronave da Presidência da República, apreendidos na Espanha em 2019 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Marcos Daniel Gama, empresário de Brasília conhecido como Chico Bomba, foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (18) sob a acusação de chefiar o tráfico de cocaína para Europa usando aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), como no episódio da apreensão de 39 kg de pasta base de cocaína por autoridades espanholas no aeroporto de Sevilha, em 2019, que estavam na aeronave da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro.

O mandado de prisão de Chico Bomba, expedido pela Justiça Militar após o investigado ser acusado de ameaçar testemunhas do inquérito, foi cumprido durante a realização da operação Quinta Coluna. A detenção do suposto traficante deu-se em sua residência, uma mansão no Lago Sul, uma das áreas mais caras e luxuosas da capital federal.

Eduardo Toledo, advogado de Gama, afirmou que não havia recebido ainda o teor completo do mandado de prisão e das acusações que pesam contra seu cliente e que, portanto, não se manifestaria sobre o caso. Ele apenas se limitou a classificar a prisão como “ilegal e desnecessária”.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE