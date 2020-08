Após bloqueio no PayPal de Olavo, filha do escritor afirma que ajudará a derrubar a conta dele no PagSeguro

247 - Filha do escritor Olavo de Carvalho, Heloisa de Carvalho afirmou pelo Twitter que ajudará a derrubar conta do pai no PagSeguro. O guru de Jair Bolsonaro teve a sua conta derrubada no PayPal por causa da propagação de fake news.

"Eu ajudei a derrubar o PayPal dele fornecendo documentos. Vou ajudar a derrubar o PagSeguro", escreveu Heloisa.

A decisão de derrubar a conta no PayPal foi tomada pela sede da empresa nos Estados Unidos e teria sido provocada pela denúncia da organização Sleeping Giant.

Não se preocupa Leandro eu ajudei a derrubar o PayPal dele fornecendo documentos vou ajudar a derrubar o PagSeguro. https://t.co/9h21AsHogU — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) August 6, 2020

