Após críticas do irmão à campanha do PL, Flávio Bolsonaro rebate: 'para mim, as propagandas foram perfeitas'

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rebateu as críticas feitas pelo irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), às peças de campanha do PL, partido pelo qual Jair Bolsonaro disputa a reeleição. “Olha, para mim as inserções do partido foram perfeitas. Isso foi fruto de muito trabalho, de muito estudo. Não foi um achismo”, disse Flávio em uma entrevista gravada na quarta-feira (8) e exibida nesta quinta (9) pela CNN Brasil. A condução da estratégia de comunicação da campanha vem sendo alvo de uma disputa entre os irmãos.

O racha no seio do clã Bolsonaro veio à tona na semana passada, quando foram exibidas as primeiras inserções da propaganda partidária do PL. Após a veiculação, Carlos usou as redes sociais para criticar as peças de propaganda da qual o irmão é um dos coordenadores. "Vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing…. Meu Deus!", postou o vereador.

Ainda segundo Flávio, a propaganda partidária é a maneira de pessoas contaminadas "por distorções" conhecerem quem Bolsonaro é "de verdade". “Aquelas pessoas que são contaminadas por distorções, acusações falsas, por mentiras em relação a Bolsonaro, precisam conhecer quem ele é de verdade. E ele é aquilo que está na propaganda. Uma pessoa que conversa, que cuida do país”, afirmou o senador na entrevista.

Alinhado ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Flávio Bolsonaro responde pela comunicação institucional da campanha, que inclui as inserções de televisão e rádio, com o principal objetivo de dialogar com a parcela do eleitorado conservador mais moderado e que não integra a bolha radical do bolsonarismo. Já o vereador Carlos Bolsonaro responde pelas redes sociais, onde incita a militância mais aguerrida da extrema direita, o chamado “bolsonarista raiz”.

As discordâncias sobre a condução da estratégia de comunicação teriam levado Carlos a não participar mais das reuniões formais da pré-campanha, que conta com a participação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que atuam como uma espécie de conselheiros do núcleo eleitoral, além do marqueteiro Duda Lima, contratado pelo PL.

Responsável pela produção dos comerciais, Duda Lima vem sendo alvo de duras críticas por parte de pessoas próximas ao clã Bolsonaro que possuem ligações com o conselho de comunicação da campanha. As peças publicitárias, porém, foram aprovadas por Flávio pelo próprio Jair Bolsonaro.

