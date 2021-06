Ministério da Saúde bloqueia do sistema o servidor de carreira Luis Ricardo, autor da denúncia da Covaxin

O servidor Luis Roberto Miranda, que denunciou o governo Jair Bolsonaro à CPI da Covid junto com o irmão, deputado Luis Miranda (DEM), está sendo perseguido, segundo o irmão edit

247 - Após denunciar esquema de corrupção na compra superfaturada da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde, o servidor da pasta Luis Roberto Miranda, que denunciou o governo Jair Bolsonaro à CPI da Covid junto com o irmão, deputado Luis Miranda (DEM), foi bloqueado do sistema do ministério.

Nas redes sociais, o deputado Miranda denunciou que o que fizeram com seu irmão “é ilegal, perseguição e só comprova que eles [membro dos governo federal] tem muito para esconder”.

Aos defensores de bandidos, meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele do sistema do @minsaude , vale ressaltar que ele é funcionário de carreira! Isso é ilegal, perseguição e só comprova que eles tem muito para esconder...

Meu irmão @guitargtr eu não vou te abandonar. pic.twitter.com/D8JthQBBQg June 27, 2021

