Após eleger aliados no Congresso, governo quer recriar mais um ministério: o do Planejamento

247 - Com a eleição de seus aliados para a presidência da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) na Câmara e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) no Senado, Jair Bolsonaro vem se empenhando em retribuir os favores das bancadas que garantiram o resultado.

Além da possível recriação dos ministérios do Esporte, Cultura e Pesca, há uma movimentação para que o do Planejamento, que hoje está sob o Ministério da Economia, siga o mesmo curso, informa O Antagonista.

A informação foi revelada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que também se mostrou favorável: “É provável que se recrie o Ministério do Planejamento, que venha alguém que possa planejar o Brasil e estabeleça as metas que o país tem para alcançar e seguir. Qual é a meta que o Bolsonaro estabeleceu no governo dele até agora? Absolutamente nenhuma”, disse.

A medida descumpriria uma das promessas de campanha mais notórias de Jair Bolsonaro.

