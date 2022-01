Após férias e internação hospitalar, Bolsonaro quer ir a jogo de futebol de sertanejos nesta quarta

O jogo de futebol será em Buriti Alegre, no estado de Goiás. A partida será promovida por cantores sertanejos na noite desta quarta-feira edit

Por Mariana Costa, Metrópoles - Liberado de internação por uma obstrução intestinal há algumas horas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que cogita comparecer a um jogo de futebol beneficente em Buriti Alegre, no estado de Goiás, na noite desta quarta-feira (5/1). A partida será promovida pelos cantores sertanejos Gusttavo Lima e Marrone a partir das 21h15.

“Queria estar lá hoje à noite no jogo do Marrone e do Gustavo Lima. Tô tentando ainda ir pra lá, não vou jogar, logicamente. Tô tentando ir pra lá, vou ver como é que fica. A vida continua”, disse Bolsonaro.

“Agradeço ao apoio do Dr. Macedo que está me apoiando, da minha esposa que está me olhando torto, mas vou. A vida segue, pessoal".

