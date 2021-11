Após pane em aplicativo, PSDB retoma prévias neste sábado

Apoie o 247

247 - O PSDB retoma neste sábado (27) as prévias que irão definir o candidato do partido na disputa presidencial de 2022 em meio ao clima de acirramento entre o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e São Paulo, João Doria. A votação será a segunda em uma semana, já que no domingo passado uma pane no aplicativo de votação resultou na suspensão das prévias. Após novos testes, a empresa BeeVoter foi selecionada para implantar o sistema.

De acordo com O Globo, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, ironizou o problema e disse que pelo menos o partido sai “muito conhecido”. “ Não tem esse problema na escolha do candidato (Sergio) Moro porque não tem prévias no Podemos. Não tem esse problema no aplicativo de Ciro Gomes, porque não tem prévias no PDT. Não tem problema na apuração dos votos do PT, porque não tem prévias com o Lula. Não há problemas no aplicativo do PL, para onde Bolsonaro vai — listou Araújo”, afirmou.

Após o anúncio de que a eleição será retomada a partir das 8h de hoje, Doria e Leite passaram a ligar para os filiados que não votaram no domingo passado. A expectativa é que as prévias sejam encerradas às 17h e que o vencedor seja conhecido duas horas depois.

