“Após prisão de Queiroz, virei alvo de tudo e de todos”, diz Wassef

Revista Fórum - Ligado ao clã Bolsonaro, Frederick Wassef rompeu o silêncio e, em entrevista a Rayssa Motta, na edição deste sábado (6) do jornal O Estado de S.Paulo, afirmou que virou “alvo de tudo e de todos” depois de ter escondido Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) – para quem advogava na época – em seu sítio em Atibaia, no interior de São Paulo.

“Após a prisão de Queiroz no meu escritório de advocacia, eu virei alvo de tudo e de todos”, disse Wassef, que conseguiu uma reviravolta judicial nesta semana com a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que determinou que a Polícia Federal (PF) abra um inquérito para identificar desvios de conduta na produção do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) pelos agentes do ex-Coaf.

Wassef, que ainda é ré em uma investigação por supostos desvios de recursos nas seções fluminenses do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e da Federação do Comércio do Rio (Fecomércio-RJ), diz que o objetivo final dos inquéritos e denúncias contra ele é atingir Jair Bolsonaro.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

