Após revelação de dossiê, STF encaminha à PGR pedido de investigação conta André Mendonça

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou à Procuradoria-Geral da República pedido de instauração de inquérito contra o ministro da Justiça, André Mendonça, por causa de um dossiê criado para investigar militantes antifascistas e opositores ao governo Jair Bolsonaro.

A existência do dossiê foi revelada pelo portal UOL. Segundo a reportagem, a pasta de André Mendonça deu início a uma caça às bruxas e sigilosamente desde junho criou um dossiê com nomes de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do "movimento antifascismo" e três professores universitários, um dos quais ex-secretário nacional de direitos humanos e atual relator da ONU sobre direitos humanos na Síria, todos críticos do governo de Jair Bolsonaro.

Após as revelações, o ministro da Justiça demitiu o coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes, supostamente responsável pelo dossiê, que atua nos setores de inteligência do governo federal. A informação é do portal O Antagonista.

