Aras diz não ver relação entre inquérito de Bolsonaro e supostos relatórios da Abin para Flávio

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não vê conexão entre o inquérito que apura suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, conforme acusação do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, com a produção de relatórios pela Abin para orientar defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas.

Segundo o PGR, a suposta atuação da Abin para orientar Flávio não está relacionada às acusações de Sergio Moro que levaram a uma abertura de inquérito no STF.

Ao pedir demissão do governo, em abril do ano passado, Moro disse que Bolsonaro queria interferir politicamente no trabalho da PF e em inquéritos relacionados a familiares.

Segundo Moro, Alexandre Ramagem, amigo da família, teria sido nomeado por Bolsonaro como chefe da Polícia Federal para ter acesso a informações de inquéritos sobre a própria família. Como o ministro do STF Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação, Ramagem assumiu como diretor da Abin.

