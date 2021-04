Arcebispo Dom Odilo Scherer diz que “enxerga o risco de uma virada para a ditadura”

O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, disse no programa Roda Viva desta segunda-feira (13) que “enxergo o risco de uma virada política para a ditadura, ou então uma tendência a um certo fascismo” edit

247 - O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, disse no programa Roda Viva desta segunda-feira (12 que o Brasil caminha para um rumo cada vez mais antidemocrático.

“Enxergo o risco de uma virada política para a ditadura, ou então uma tendência a um certo fascismo que se vai afirmando sempre mais. Esses são os riscos concretos que eu vejo.”, alertou.

Ele acrescentou que a religião não deveria ser apontada como critério em indicação à vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Para o cardeal, o ministro da Corte precisa ter conhecimento da lei e capacidade de jurista.

"Quanto a ser indicado para ministro do STF, eu quero crer que o que importa neste caso é sua qualidade de jurista, conhecedor da Constituição antes de tudo, a prática do direito. Isso é o que importa mais do que tudo, e não antes de tudo sua religião", disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.