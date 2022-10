Arquidiocese de Belém nega convite a Bolsonaro para Círio de Nazaré

“Não desejamos e nem permitimos qualquer utilização de caráter político ou partidário das atividades do Círio”, diz nota edit

247 - A Arquidiocese de Belém (PA) informou em nota, na noite desta sexta-feira, 7, que não convidou Jair Bolsonaro (PL) para a participação no Círio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas e populares do Brasil. O comunicado diz não permitir o uso do evento para fins políticos.

Nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que participará neste sábado, 8, do evento religioso, o maior do Brasil e um dos maiores do mundo.

“Comunicamos não ter havido nenhum convite da parte da Arquidiocese de Belém, nem da Diretoria da Festa de Nazaré, a qualquer autoridade, seja ao nível municipal, estadual ou federal. Entretanto, reconhecemos ser responsabilidade da Marinha do Brasil o acesso à referida embarcação”, diz trecho do comunicado da Arquidiocese.

"Temos o dever de observar a plena liberdade de qualquer cidadão ou cidadã de participar dos eventos do Círio de Nazaré. Todavia, não desejamos e nem permitimos qualquer utilização de caráter político ou partidário das atividades do Círio", acrescenta.

Nota da arquidiocese na íntegra

“O Círio de Nazaré é um evento da Igreja Católica, sob a responsabilidade da Arquidiocese de Belém, com todas as atividades que lhe são características.

Tomamos conhecimento da presença do senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, na Corveta da Marinha Garnier Sampaio durante a Romaria Fluvial. Comunicamos não ter havido nenhum convite da parte da Arquidiocese de Belém, nem da Diretoria da Festa de Nazaré, a qualquer autoridade, seja ao nível municipal, estadual ou federal. Entretanto, reconhecemos ser responsabilidade da Marinha do Brasil o acesso à referida embarcação.

Comunicamos ainda que cabe ao Arcebispo de Belém a condução da Imagem Peregrina em todas as etapas de embarque e desembarque do Garnier Sampaio.

Temos o dever de observar a plena liberdade de qualquer cidadão ou cidadã de participar dos eventos do Círio de Nazaré. Todavia, não desejamos e nem permitimos qualquer utilização de caráter político ou partidário das atividades do Círio.

Desejamos a todos os participantes um Feliz Círio a ser celebrado em clima de paz e serenidade."

