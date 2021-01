"As forças armadas são um poço sem fundo de recursos públicos", afirma especialista. Assista

‘Não obstante não estarem cumprindo sua finalidade, eles querem sempre mais dinheiro. As Forças Armadas são um poço sem fundo de recursos públicos’, diz Manoel Domingos Netos, professor e um dos maiores especialistas em Forças Armadas no Brasil. Assista edit

247 - No Giro das 11 da última sexta-feira (28), Manoel Domingos Neto, professor visitante da Universidade Federal do Piauí e um dos maiores especialistas em Forças Armadas no Brasil, criticou a organização por má utilização dos recursos que lhes são alocados.

“Não obstante não estarem cumprindo sua finalidade, eles querem sempre mais dinheiro. Qualquer crítica ou reclamação que se faça, eles dizem que falta dinheiro. Veja bem, as Forças Armadas são um poço sem fundo de recursos públicos”, diz.

“A discussão política pouco explora esses aspectos, pois pouco se conhece. Não existe jornalismo especializado nisso”, acrescentou o especialista.

Manoel ainda notou a completa incapacidade do Exército de se defender de potenciais invasões externas.

“Quem é organizado para dar conta da ordem é o Exército. Mas o Exército não está preparado para brigar com estrangeiros, ele não tem capacidade de dissuasão efetiva contra quem possa ameaçar a soberania brasileira”.

"O Brasil está sem defesa alguma. As Forças Armadas se metem na política, mas são completamente incompetentes para defender o Brasil", completou.

