“As vísceras apodrecidas da Lava Jato estão expostas”, diz Dirceu

247 - O ex-ministro José Dirceu cobrou na TV 247 a investigação dos agentes da força-tarefa da Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal (STF), assim como está fazendo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) , e a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula por meio da declaração de suspeição do ex-juiz Sergio Moro pela Corte.

“A questão do Lula é uma questão da democracia, não é do PT, da esquerda. Quem não defende o direito do Lula ser candidato, a suspeição do Moro e a anulação [da sentença da Lava Jato contra o ex-presidente] não tem argumento para isso. As vísceras apodrecidas da Lava Jato estão expostas, e os tribunais superiores estão tomando providências”, disse.

Dirceu disse que a Lava Jato precisa ser investigada dentro dos limites da lei, os mesmos que o grupo desrespeitou ao caçar políticos brasileiros. O ex-ministro relembrou alguns episódios em sua trajetória de perseguição da força-tarefa. “Eles têm que ser investigados, sem os métodos ilegais, de tortura psicológica inclusive, que eles praticaram. Dentro da lei. Dar a eles o que eles não deram a nós. Eu fui cassado sem relatório da Polícia Federal, sem pedido do Ministério Público, fui cassado na Câmara sem nenhuma prova e depois fui condenado no Supremo pelo domínio de fato porque o ônus cabe ao acusado e porque a literatura jurídica permitia me condenar apesar de não terem provas. Fiquei preso quase quatro anos e meio. Faz sete anos que eu entro e saio de prisão, faz 16 anos que eu estou dia a dia, mês a mês, ano a ano lutando contra isso. Desde 21 de julho de 2005. Eu morri para determinada imprensa, como a Globo. Eu não existo. Não há um fato histórico que eu participei que quando é narrado ou relembrado eu apareça. Na Lava Jato, já está mais do que provado, o objetivo não era combater a corrupção. O objetivo era o Lula”.

