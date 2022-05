Assessor especial de Bolsonaro usa recursos públicos para viajar e promover candidatura em São Paulo

Pré-candidato a deputado federal, Mosart Aragão é tenente do Exército e está lotado no gabinete pessoal da Presidência da República como assessor especial edit

247 - O Assessor especial de Jair Bolsonaro e pré-candidato a deputado federal, Mosart Aragão, requisitou viagem oficial para participar de inauguração de uma obra em Miracatu, no interior paulista, sob a justificativa de que iria acompanhar o ministro da Educação, Victor Godoy, no lançamento da pedra fundamental das obras de um campus do Instituto Federal de São Paulo. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a viagem serviu a propósitos eleitorais e foi paga com recursos públicos.

Mosart Aragão é tenente do Exército e está lotado no gabinete pessoal da Presidência da República como assessor especial. Ao todo, ele acumula uma remuneração de R$ 24 mil, incluindo os vencimentos que recebe como civil e militar. As diárias passagens de ida e volta de Brasília para São Paulo somaram R$ 1.671,18.

“Na cerimônia, foi Mosart Aragão quem, ao lado do reitor do instituto, descerrou a faixa que marcou o início das obras. Sabendo configurar ilegalidade passível de ser punida pela Justiça, o assessor do Planalto não publicou nenhum registro em suas redes sociais, mas o flagrante, feito no dia 27 de abril, consta em vídeo publicado pelo próprio Instituto Federal de São Paulo”, ressalta a reportagem.

O irmão de Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro, é chefe de gabinete da Prefeitura de Miracatu.

