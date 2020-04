Associação de Juristas pela Democracia denuncia Bolsonaro por crime contra humanidade

Jair Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Penal Internacional (TPI) por crime contra a humanidade e pelas atitudes irresponsáveis que tomou ao colocar a vida da população brasileira em risco, em meio à pandemia do novo coronavírus edit

247 - A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) denunciou o ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, ao Tribunal Penal Internacional (TPI) pela prática de “crime contra a humanidade” por tomar “atitudes irresponsáveis que, por ação ou omissão, colocam a vida da população em risco” em meio à pandemia da Covid-19.

A jornalista Mônica Bergamo reproduz em sua coluna na Folha de S.Paulo, trecho da denúncia: “Se o presidente relata que o Covid-19 não é perigoso, muitos brasileiros assim o entenderão, e colocar-se-ão em risco próprio, de seus familiares e de todas as pessoas com as quais tiverem contato”, diz o documento assinado pelos juristas e apresentado ao TPI. “A tragédia pode ser incomensurável”.

