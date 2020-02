Ataques de Guedes às domésticas são dirigidos para quem pensa como ele, diz psicanalista

Psicanalista e professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP Christian Dunker os ataques do ministro da Economia, Paulo Guedes, às domésticas "são dirigidos para um determinado setor da elite econômica, um grupo que compreende da mesma maneira que ele a subnarrativa do lugar de ricos e pobres" edit

247 - Para o psicanalista e professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a verborragia do ministro da Economia, Paulo Guedes, “diz coisas inapropriadas, mas elas são dirigidas para um determinado setor da elite econômica, um grupo que compreende da mesma maneira que ele a subnarrativa do lugar de ricos e pobres. Deixa claro que eles precisam se aliar contra os pobres, que usam demais os serviços públicos, que andam demais de avião, que vão a lugares que não deviam ir".

“Ele joga com um público que se identifica com a elite, aquele público que tem uma equação na cabeça, de que o Estado está roubando a gente. Isso fica claro no caso das empregadas domésticas viajando à Disney. Pois tem "parasita" em nosso lugar”, disse Dunker em entrevista ao jornalista Leonardo Sakamoto, do UOL.

“Qual a origem do mal? A trabalhadora empregada doméstica, os funcionários públicos, os pobres. Guedes tenta mostrar ao interlocutor que esse é o problema. E a solução passaria por excluirmos e deixarmos de fora esses grupos, o que - óbvio - é segregativo e excludente. É importante ler a emergência dessas declarações de Paulo Guedes sempre olhando para o que Jair Bolsonaro disse um pouco antes. Pois o que o presidente fala no plano moral, Guedes replica no plano econômico”, avalia Dunker.

"Com o emprego que não cresce e suas projetos polêmicos no Congresso, Guedes tem que desviar a atenção para alguma coisa. Caso contrário, começam a aparecer suas anáguas", enfatiza o psicanalista.