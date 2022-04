Ato 'Fora Bolsonaro' acontece em mais de 70 cidades do Brasil e do exterior

Apoie o 247

ICL

247 - A Campanha Fora Bolsonaro, que reúne movimentos populares, feministas, sindicais, estudantis e entidades, realiza neste sábado (9) o ato “Bolsonaro Nunca Mais”, que deverá ocorrer em 73 municípios brasileiros, além de protestos em Portugal e na Suíça.

De acordo com a coluna do jornalista Chico Alves, do UOL, a maior parte das manifestações deverá ser realizada na região Sudeste, que conta 25 atos marcados.

“Na capital paulista, a concentração está marcada para a Praça da República, às 14h, e no Rio a mobilização será na Candelária, a partir de 10h”, destaca a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE