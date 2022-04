Augusto de Arruda Botelho, do Prerrogativas, vai sabatinar Moro em debate

Apoie o 247

247 - O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, integrante do grupo Prerrogativas, vai sabatinar Sergio Moro, ex-juiz considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, na Brazil Conference no próximo sábado (9). A informação é do Guilherme Amado, do Metrópoles.

O evento é promovido pela comunidade acadêmica brasileira em Boston, nos Estados Unidos, e será transmitido pelo YouTube.

Botelho é um crítico do modus operandi da Lava Jato, apontando as irregularidades e abusos de Moro e dos procuradores nos processos, chegando a classificar o ex-juiz como “justiceiro”.

O advogado se filiou ao PSB no último dia 23 de março e concorrerá a uma cadeira na Câmara dos Deputados

Isso não é normal! A justiça não funciona assim. Um processo não funciona assim. Não há crime grave o suficiente que justifique essa forma de agir.





