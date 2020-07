Auxílio de R$ 600 conquistado pela oposição tira temporariamente 72% da extrema pobreza

247 - O auxílio emergencial de R$ 600 removeu temporariamente da extrema pobreza 72% dos domicílios brasileiros que receberam os recursos, segundo estudo do Ministério da Economia.

O estudo afirma que, com o auxílio de R$ 600, mais de 7 em cada 10 domicílios saíram do grupo mais vulnerável e se moveram temporariamente para faixas superiores de renda.

A linha da extrema pobreza usada pelo governo é mais baixa do que as adotadas por organismos internacionais. A ONU (Organização das Nações Unidas) considera que está na categoria quem tem renda mensal de US$ 1,90 por dia (ou R$ 304,38 mensais, considerando a cotação desta quinta-feira). Caso seja aplicado o critério da ONU ao estudo do Ministério, 32% dos domicílios beneficiados saíram da extrema pobreza durante o período de concessão do auxílio emergencial.

As informações são do jornalista Fábio Pupo, que em reportagem na Folha de S.Paulo destaca ainda que têm direito ao auxílio concedido durante a pandemia quem for beneficiário do Bolsa Família e aqueles acima de 18 anos sem emprego formal, além de microempreendedores individuais (MEI). É preciso atender a certos critérios de renda.



