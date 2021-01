Avião que transportava vacinas faz curva errada e entra em rota de colisão com jato da Gol

O monomotor do governo saiu de Curitiba rumo a Londrina, duas cidades do Paraná. O avião da Gol saiu de Cumbica, em Guarulhos, na Região Metropolitana São Paulo edit

247 - Um avião monomotor do governo do Paraná, que transportava doses da vacina CoronaVac para Londrina, entrou em rota de colisão com um avião da Gol na terça-feira (19). O piloto automático fez uma curva errada, de acordo com o governo. A Força Aérea Brasileira (FAB) investiga o caso. Entrar em rota de colisão não significa bater. As duas aeronaves se deslocaram para o mesmo caminho, porém não colidiram.

O monomotor do governo saiu de Curitiba rumo a Londrina. O avião da Gol saiu de Cumbica, em Guarulhos, na Região Metropolitana São Paulo. De acordo com áudio do controle de tráfego aéreo, a controladora orientou os pilotos do jato da Gol a "subir ou descer na rota", para não se aproximar e evitar a colisão com a aeronave, de acordo com informação publicada pelo portal G1.

Em nota, o governo do Paraná informou que a tripulação levou alguns minutos para desligar o piloto automático e assumir o controle da aeronave Cessna C208 Caravan. A rota incluía uma curva para o lado esquerdo, mas foi feita para a direita, entrando na rota do jato da Gol.

"Ressaltamos que não houve um acidente, mas um incidente, o qual foi devidamente reportado às autoridades aeronáuticas. Na dinâmica da aviação, foram tomadas as medidas técnicas mitigadoras para manter a segurança de voo. Isso significa que a tripulação estava atenta e segura em seus procedimentos", disse em nota.

A Casa Militar, responsável pela aeronave, determinou que o Cessna C208 Caravan permanecesse em solo, até a intervenção de manutenção.

