Avião tem pane em Cuiabá e passageiros saem por escorregador de emergência (vídeo)

Metrópoles - Um avião da Azul apresentou falhas antes mesmo de decolar do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, Região Metropolitana de Cuiabá. Passageiros ficaram feridos e precisaram deixar a aeronave pela saída de emergência. O voo tinha como destino a cidade de São Paulo, sem escalas e com duração aproximada de duas horas.

“O avião já estava em procedimento de decolagem. No painel do piloto, foi acionado um alerta de que havia uma falha, o que fez com que ele tivesse que dar uma freada muito brusca. Por ser de repente, os passageiros se assustaram”, explicou a assessoria da companhia do Aeroporto Marechal Rondon.

De acordo com o relato, a equipe de bordo utilizou as saídas de emergência e o escorregador inflável, uma vez que a aeronave estava muito distante do terminal.

