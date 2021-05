'Aviso aos ladrões de madeira: o jogo só termina quando acaba', diz delegado da PF que denunciou Salles

Alexandre Saraiva foi retirado na superintendência do Amazonas após atrito com o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) edit

247 - Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal que foi retirado na superintendência do Amazonas após atrito com o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), publicou um recado nas redes sociais apontando que atores das ações de desmatamento no Norte do Brasil serão punidos, ao contrário do que defende o titular da pasta do Meio Ambiente.

"Aviso aos ladrões de terras e madeira: o jogo só termina quando acaba. Sentenças são sujeitas a recursos", escreveu Saraiva.

Nesta quarta-feira (5) segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a juíza federal Mara Elisa Andrade, do Amazonas, mandou a Polícia Federal devolver volumes de madeiras apreendidas na operação que vem gerando atrito entre o Saraiva e Ricardo Salles.

