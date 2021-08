Ayres Britto diz que pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes tem falhas processuais e não irá adiante

A denúncia não será recebida por falta de legitimidade processual de Bolsonaro, diz o ex-presidente do STF edit

247 - O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto disse que o pedido de impeachment apresentado por Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (20) contra o ministro Alexandre de Moraes não terá encaminhamento no Senado por questões processuais.

"A denúncia não será recebida por falta de legitimidade processual do presidente, que não tem, entre suas atribuições sejam constitucionais, sejam legais, essa possibilidade de denunciar ministro do Supremo por crime de responsabilidade", declarou Ayres Britto ao Globo.

De acordo com o ex-presidente do Supremo, esse tipo de denúncia nem faz parte das atribuições que o artigo 84 da Constituição insere nas atribuições do presidente da República.

Na avaliação de Ayres Britto, também não há a chance de o pedido feito por Bolsonaro ser deferido quanto ao mérito dos crimes de responsabilidade supostamente cometidos por Moraes.

