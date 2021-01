Baleia defende prorrogação do auxílio emergencial

247 - O candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi (MDB-SP), defendeu a ampliação do Bolsa Família ou a prorrogação do auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19.

No entanto, qualquer medida deve se enquadrar no teto de gastos, ressaltou o deputado.

"Toda solução, no meu entendimento, tem que ser dentro do teto de gastos, que foi uma ação que organizou o gasto público. (…) É uma questão de reorganizar despesas. Governar é eleger prioridades, e acho que neste momento uma das prioridades tem que ser encontrar financiamento para: ou reforço do Bolsa Família, ou uma alternativa ao auxílio emergencial, enquanto não tivermos a vacina", declarou, conforme reportado no Globo.

Baleia também destacou a importância dos programas de assistência social para a construção de uma agenda social no Brasil.

Seu oponente nas eleições, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (11) não ter soluções para o fim do benefício. "Não sou mágico", disse.

