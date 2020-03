Bebianno relatava ameaças e escreveu cartas para duas pessoas

O ex-ministro Gustavo Bebianno, morto nesta manhã, teria deixado cartas com segredos do que viu e viveu sobre Jair Bolsonaro edit

Uma nota publicada neste sábado na coluna Radar informa que o ex-ministro Gustavo Bebianno escreveu cartas para duas pessoas, com as informações sobre tudo o que viu e viveu ao lado de Jair Bolsonaro. Nelas, ele também relatava ameaças. Saiba mais sobre sua misteriosa morte:





247 – O ex-secretário geral da Presidência e pré-candidato a prefeito do Rio, Gustavo Bebianno, morreu esta manhã após um infarto fulminante, aos 56 anos. A informação é do presidente estadual do PSDB, Paulo Marinho.

Bebianno estava em seu sítio em Teresópolis junto com um caseiro e seu filho. Segundo Marinho, por volta de 4h30 ele comunicou ao filho que estava passando mal e se dirigiu ao banheiro para ingerir um remédio. Minutos depois, sofreu uma queda e teve ferimentos na cabeça.

Bebianno foi levado para uma unidade hospital da cidade, mas não resistiu.