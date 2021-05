"Bem grande", diz Mourão sobre possibilidade de Bolsonaro ir para o PTRB

Mariana Costa, Flávia Said, Metrópoles - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), admitiu nesta sexta-feira (7/5) haver uma possibilidade “bem grande” de que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), se filie à sua legenda.

Em entrevista à CBN Fortaleza, Mourão disse: “A Executiva nacional [do TRTB] stá debatendo esse assunto. Eu não vou dar um grau, mas vejo como uma possibilidade bem grande isso aí”.

Ao Metrópoles, Mourão afirmou na semana passada que o partido só teria a ganhar com a filiação do presidente, visto que ele daria uma expressão maior à sigla. A legenda não conta atualmente com representantes no Congresso Nacional. Além do vice-presidente, há 13 deputados estaduais distribuídos em oito estados e seis prefeitos.

Leia mais no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.