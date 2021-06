Bernardo Mello Franco: "Bolsonaro esvazia comandante e põe Exército de joelhos"

Jornalista do Globo escreve que Bolsonaro está obtendo a submissão completa das Forças Armadas ao seu projeto político, em troca de "três moedas": prestígio, poder e dinheiro edit

247 - "Bolsonaro criou uma armadilha para o general Paulo Sérgio Nogueira. Levou o ex-ministro Eduardo Pazuello, que é oficial da ativa, para um comício em seu favor. O comandante ficou emparedado: ou punia o subordinado, arriscando-se a ser demitido, ou fechava os olhos para a indisciplina, abrindo as portas para a anarquia militar", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco.

"O general aceitou ficar de joelhos para o capitão. Perdeu a autoridade e ainda pode vir a perder o cargo. Basta que ele contrarie a próxima vontade do chefe".

Segundo o jornalista do Globo, Bolsonaro nunca escondeu a regra do jogo: para manter as benesses dadas aos militares, é preciso se curvar a ele e a seus filhos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.