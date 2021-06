Bia Kicis interrompe fala da deputada Joenia Wapichana, que pedia que indígenas fossem ouvidos sobre o PL 490 (vídeo)

247 - A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), interrompeu a fala da deputada Joenia Wapichana (Rede-RR) denunciando o PL 490/2007, que prevê uma série de retrocessos nas demarcações de terras indígenas.

Wapichana defendia que os povos indígenas fossem consultados sobre o PL, com base em uma resolução da Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhecida pelo Congresso. Kicis interrompeu a fala, dizendo que "a questão está superada". Um bate-boca se sucedeu.

Diversos personalidades se solidarizaram com Wapichana, que é a primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados. O influenciador digital Felipe Neto alterou sua foto de perfil no Twitter para uma imagem com a frase "PL 490 NÃO":

A bolsonarista Bia Kicis (@biakicis) é uma pessoa RUIM, um ser humano HORRÍVEL.



A Joenia Wapichana, única deputada indígena em todo congresso nacional, pedia respeitosamente q representantes indígenas fossem ouvidos.



Bia Kicis a interrompe de forma nojenta!#PL490NÃO pic.twitter.com/Ie44HNvqL9 — Felipe Neto (@felipeneto) June 23, 2021

JOENIA WAPICHANA



Você é gigante!



Uma única deputada Indígena junto com nossos aliados nesse parlamento de maioria genócida para barrar tantos retrocessos.#PL490Nao #TerraIndigenaFica #LevantePelaTerra — #LevantePelaTerraBrasilia🏹 (@brunookanela) June 23, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.