Biografia de Lula, escrita por Fernando Morais, entra na pré-venda

247 - O primeiro volume da biografia do ex-presidente Lula, escrita pelo jornalista Fernando Morais, está em pré-venda e será lançado no dia 16 de novembro. Em produção desde 2011, esse volume tratará da infância de Lula até o momento atual, em que suas condenações estão sendo anuladas pela Justiça.

"Em narrativa que faz uso de recuos e avanços cronológicos para manter um ritmo eletrizante, neste primeiro volume Morais vai da infância de Lula até o anulamento de suas condenações, em 2021 — passando pelo novo sindicalismo, as greves do ABC, a fundação do PT e a primeira campanha eleitoral", diz a sinopse do volume I, publicado pela Companhia das Letras.

"Grudei nele a partir de 2011, logo que ele deixou a Presidência, antes de ele ser diagnosticado com câncer, para poder recuperar determinadas passagens, [saber dos] bastidores de governo. Era uma oportunidade de ouvi-lo dentro de um avião, por exemplo, longe de telefone, secretária, de audiência, isso e aquilo", contou Morais, em 2018.

