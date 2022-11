'Blefe puro', dizem ministros do TCU sobre declarações golpistas de Augusto Nardes

Apoie o 247

247 - Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) definiram as ameaças de caráter golpista feitas pelo ministro Augusto Nardes em mensagem de áudio enviada por WhatsApp - e obtida pelo Brasil 247 - como um “blefe puro”, diz o jornalista Fausto Macedo no jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo a reportagem, os ministros da corte avaliam que “Nardes terá que se explicar ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal (STF), além de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”.

No áudio voltado para produtores do agronegócio, Nardes diz ter conversado com Jair Bolsonaro (PL) e sugere um levante inconstitucional contra o resultado das urnas e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial realizada em outubro. Augusto Nardes é ex-deputado ruralista pelo Rio Grande do Sul e apoiador de Jair Bolsonaro.

No TCU, Nardes foi o relator da tese farsesca das "pedaladas fiscais" que foi utilizada no golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, processo que deteriorou praticamente todos os indicadores econômicos e sociais do Brasil.

No domingo (20), o o deputado federal Paulo Teixeira (PT) usou o Twitter para afirmar que irá protocolar um pedido de convocação para Nardes explicar o teor das afirmações que fez no áudio, que se enquadrariam em uma “conspiração golpista”.

