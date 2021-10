Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos articulou com Planalto demissões no governo, mostram mensagens

Apoie o 247

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos abastecia o Palácio do Planalto com informações contra funcionários do alto escalão do governo, em ministérios supostamente ligados à esquerda. É o que mostram conversas de WhatsApp apreendidas pela PF no WhatsApp do blogueiro, divulgadas pela CNN.

As mensagens mostram que Allan dos Santos também sugeria substitutos, contestava demissões e chegava a defender a intervenção militar.

Um dos principais contatos dele era o Coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Em 10 de junho de 2020, Allan compartilha informações a Cid recebidas por ele sobre Julio Semeghini, então secretário-executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia.

“Importante: quem continua dando as cartas no MCTIC é ligado a China…Julio Semeghini. Secretário-executivo. Ligado ao PSDB. Responsável pelos nomes dos secretários da Setel (telecom) e Serad (rádio e televisão). Trocaram a equipe incompetente da Serad, mas os nomes escolhidos são bons tecnicamente mas restritivamente preocupados com a atender a agenda Julio Semeghini. Outro Julio que afunda o Ministério é o Conjur Jurídico comunista que desde que estou lá inviabilizou todos os projetos que ajudariam a fazer uma agenda positiva ao governo. Assessor especial do ministro e importante elo com a esquerda é Maximiliano. Comunista de carteirinha”.

Sobre Semeghini, Cid responde: “Vai cair….”. Ele deixou o cargo quatro meses depois, em outubro de 2020.

Em outra conversa, Allan diz que conversou com Bolsonaro sobre o futuro do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que balançava no cargo. “Seria um tiro no pé”, diz Allan na mensagem sobre uma possível queda do ministro.

Cid responde: “Ele está se queimando. E não ajudando a educação. Educação, cultura…não pode cacarejar….”.

Allan responde: “Ele está se queimando por se aproximar do POVO? E quem faria isso melhor? O povo engole Ramos, Jorge , Levi, Astronauta e Marcelo Alvaro Antonio (LARANJAL), mas o Abraham é um problema? Só o POVO unido às FFAA podem varrer os inúmeros criminosos que hoje mandam no país. Barroso e Alexandre VÃO DAR UM GOLPE no Presidente e acabar com esse país. Sem o braço armado (FFAA), Cid, como defenderei meus filhos?”

