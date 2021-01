Boca Livre racha de vez com presença de integrante bolsonarista antivacina

Segundo Tygel, a presença de uma pessoa no grupo que se identifica com uma postura antivacina encerra qualquer possibilidade de eles trabalharem juntos edit

247 - Quatro dias após os músicos Zé Renato e Lourenço Baeta anunciarem suas saídas do grupo musical de MPB "Boca Livre", foi a vez de David Tygel deixar o grupo, alegando divergências.

“Depois de pensar, de sofrer, de me reservar ao direito de sonhar, de me respeitar... Abandono esse projeto que criei com tanto carinho”, escreveu o artista em sua rede social, nesta quarta-feira (20).

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, assim como seus ex-colegas de quarteto, Tygel disse ter tomado a decisão por divergências ideológicas com Maurício Maestro, que teriam chegado ao limite após o músico dizer que não iria se vacinar contra o coronavírus.

Segundo Tygel, a presença de uma pessoa no grupo que se identifica com uma postura antivacina encerra qualquer possibilidade de eles trabalharem juntos. "Eu sou totalmente a favor da vacina, então houve um corte na relação com o Maurício. Esse Boca Livre que as pessoas tanto se identificaram, e para o qual eu dei 40 anos da minha vida, esse Boca Livre não existe mais", disse por telefone.

